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Минтруд России предложил упростить правила ведения трудовых книжек
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    Минтруд России предложил упростить правила ведения трудовых книжек

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    Минтруд России предложил упростить правила ведения трудовых книжек

    Москва, 25 апреля. В российском министерстве труда предложили внести поправки в правила ведения трудовых книжек.

    Об этом сообщает телеканал 360, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Предложение представлено на общественное обсуждение, ознакомиться с документом можно на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    «В соответствии с предлагаемыми изменениями, работодателю не надо будет знакомить работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью», — говорится в сообщении Минтруда РФ.

    Кроме того, согласно предлагаемым поправкам, работодатель будет иметь возможность при увольнении работников заверять записи в трудовой книжке не только печатью организации, но и печатью кадровой службы.

    Автор: Константин Терехов
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