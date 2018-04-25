Минтруд России предложил упростить правила ведения трудовых книжек

Москва, 25 апреля. В российском министерстве труда предложили внести поправки в правила ведения трудовых книжек.

Об этом сообщает телеканал 360, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Предложение представлено на общественное обсуждение, ознакомиться с документом можно на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В соответствии с предлагаемыми изменениями, работодателю не надо будет знакомить работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью», — говорится в сообщении Минтруда РФ.

Кроме того, согласно предлагаемым поправкам, работодатель будет иметь возможность при увольнении работников заверять записи в трудовой книжке не только печатью организации, но и печатью кадровой службы.