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Мединский попросил Генпрокуратуру взыскать с кинокомпаний деньги за неснятые фильмы
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    Мединский попросил Генпрокуратуру взыскать с кинокомпаний деньги за неснятые фильмы

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    Мединский попросил Генпрокуратуру взыскать с кинокомпаний деньги за неснятые фильмы

    Москва, 25 апреля. Российское министерство культуры направило в Генпрокуратуру запрос с просьбой о проверке расходования бюджетных средств, выделенных на производство кинокартин на российских студиях. В обращении, которое подписано министром культуры Владимиром Мединским, он просит прокуратуру принять меры к возврату затраченных средств и привлечению к ответственности растратчиков.

    Ранее по поводу пяти кинокомпаний, получивших бюджетные средства на производство фильмов, однако так и не представивших намеченные картины, было вынесено судебное постановление, обязавшее их вернуть средства и заплатить штрафы — однако компании этого так и не сделали.

    «Пять кинокомпаний, получивших субсидии, так и не произвели фильмы, — приводит Ura.ru слова директора департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой. — Соглашения с этими организациями были заключены в период с 2011 по 2014 годы, и на сегодняшний день они не вернули средства в федеральный бюджет и не оплатили штрафы согласно судебному решению».

    В числе киностудий, получивших бюджетные деньги, но так и не снявших фильмы — «Киностудия «Чеченфильм», которая должна была снять фильм «Тоска», «Аркада Интертеймент» с фильмом «Пес рыжий» и «МВ Синема», которая должна была снять «Криминальный блюз для саксофона».

     

    Мединский попросил Генпрокуратуру взыскать с кинокомпаний деньги за неснятые фильмы

    Ранее «Газета.ru» рассказывала об открытии в столице 40-го Московского международного кинофестиваля, в котором принимал и министр культуры.

    Автор: Валентин Меликов
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