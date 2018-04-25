Сенат США назначил Накасоне на пост главы Агентства национальной безопасности

Вашингтон, 25 апреля. В американском сенате утвердили на пост главы Агентства по национальной безопасности кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне.

Как сообщает телеканал 360, кроме прочего, военный будет совмещать еще одну должность — руководить Киберкомандованиеи вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

Пол Накасоне сменит на этих двух должностях адмирала Майкла Роджерса, который заявил о желании уйти в отставке. Ранее 54-летний Накасоне возглавлял Киберкомандование сухопутных войск ВС США.

