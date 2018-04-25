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Сенат США назначил Накасоне на пост главы Агентства национальной безопасности
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    Сенат США назначил Накасоне на пост главы Агентства национальной безопасности

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    Сенат США назначил Накасоне на пост главы Агентства национальной безопасности

    Вашингтон, 25 апреля. В американском сенате утвердили на пост главы Агентства по национальной безопасности кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне.

    Как сообщает телеканал 360, кроме прочего, военный будет совмещать еще одну должность — руководить Киберкомандованиеи вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

    Пол Накасоне сменит на этих двух должностях адмирала Майкла Роджерса, который заявил о желании уйти в отставке. Ранее 54-летний Накасоне возглавлял Киберкомандование сухопутных войск ВС США.
     

    Автор: Константин Терехов
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