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Сирия: видео ликвидации неопознанных дронов возле базы «Хмеймим» попало в Сеть
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    Сирия: видео ликвидации неопознанных дронов возле базы «Хмеймим» попало в Сеть

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    Сирия: видео ликвидации неопознанных дронов возле базы «Хмеймим» попало в Сеть

    Хмеймим, 25 апреля. Представители российской авиационной базы «Хмеймим» сообщили о том, что средствами Противовоздушной обороны (ПВО) были ликвидированы непонятные малоразмерные воздушные цели, которые осуществляли подлет к военному аэродрому в провинции Латакия.

    В Сети появилось видео ликвидации неопознанного беспилотника. В настоящее время авиабаза продолжает работать в штатном режиме.

    В результате инцидента жертв и пострадавших нет. По неподтвержденным данным, при ликвидации использовался в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», пишет «Военное обозрение».

    Согласно уточненной информации, было сбито не менее двух таких дронов. Некоторые СМИ сообщают, что российские военнослужащие перехватили четыре БПЛА, которые угрожали военному объекту в Латакии.

    Напомним, накануне оборонное ведомство РФ сообщило, что возле российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии средствами контроля были зафиксированы малоразмерные воздушные цели неустановленной принадлежности.

    Автор: Дана Балан
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