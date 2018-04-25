Сирия: видео ликвидации неопознанных дронов возле базы «Хмеймим» попало в Сеть

Хмеймим, 25 апреля. Представители российской авиационной базы «Хмеймим» сообщили о том, что средствами Противовоздушной обороны (ПВО) были ликвидированы непонятные малоразмерные воздушные цели, которые осуществляли подлет к военному аэродрому в провинции Латакия.

В Сети появилось видео ликвидации неопознанного беспилотника. В настоящее время авиабаза продолжает работать в штатном режиме.

В результате инцидента жертв и пострадавших нет. По неподтвержденным данным, при ликвидации использовался в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», пишет «Военное обозрение».

Согласно уточненной информации, было сбито не менее двух таких дронов. Некоторые СМИ сообщают, что российские военнослужащие перехватили четыре БПЛА, которые угрожали военному объекту в Латакии.

Напомним, накануне оборонное ведомство РФ сообщило, что возле российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии средствами контроля были зафиксированы малоразмерные воздушные цели неустановленной принадлежности.