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Продажу алкоголя в Москве начнут ограничивать за сутки до старта ЧМ-2018
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    Продажу алкоголя в Москве начнут ограничивать за сутки до старта ЧМ-2018

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    Продажу алкоголя в Москве начнут ограничивать за сутки до старта ЧМ-2018

    Москва, 25 апреля. В период проведения чемпионата мира по футболу запретят продажу алкогольной продукции. Об этом сообщил в среду заместитель главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин.

    По его словам, в дни проведения игр первенства мира по футболу и за 24 часа до старта мундиаля в российской столице введут запрет на продажу алкогольных напитков, пишет «ФедералПресс».

    Малышкин уточнил, что границы территорий, где «сухой закон» в дни чемпионата мира вступит в силу, уже установлены.

    Отмечается, что в том случае, если на матчах все же будут замечены футбольные болельщики в нетрезвом виде, специально для таких случаев разработали целый комплекс мер противодействия, сообщает «Вечерняя Москва».

    Как сообщала «Газета.Ru», чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Полуфинал турнира состоится в Северной столице, финал мундиаля примет Москва.

    Автор: Дана Балан
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