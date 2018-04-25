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Генпрокуратура РФ направила Лондону запрос по «делу Глушкова»
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    Генпрокуратура РФ направила Лондону запрос по «делу Глушкова»

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    Генпрокуратура РФ направила Лондону запрос по «делу Глушкова»

    Москва, 25 апреля. Генеральная прокуратура России направили Британии официальный запрос об оказании правовой помощи по делу убийства бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова.

    Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в заявлении посольства нашей страны в Лондоне. Дело в том, что у России вызывает недоумение тот факт, что расследование дела о гибели Глушкова ведется секретно.

    «Несмотря на неоднократные попытки посольства добиться в соответствии с международными обязательствами Великобритании внятных ответов от британских властей, мы их не получили ни от Форин-офиса, ни от Скотланд-Ярда», — говорится в заявлении.

    При этом российское дипломатическое ведомство отметило, отметило, что гибель Глушкова — далеко не первый случай смертей граждан РФ в Великобритании, вызывающих вопросы.

    Как напоминает «Газета.ru», по данным, которые были обнародованы полицией Лондона, гражданин Российской Федерации Николай Глушков был убит 12 марта в столице Британии.

    Автор: Константин Терехов
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