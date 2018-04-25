Москалькова потребовала от Украины содействия в освобождении крымской активистки

Москва, 25 апреля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к своей коллеге в Верховной Раде Людмиле Денисовой из-за задержания на Украине россиянки Елены Одновол.

«В связи с неправомочным задержанием и нарушением прав жительницы Крыма направила обращение уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в скорейшем освобождении Елены Одновол», — цитирует Москалькову Газета.ru.

Омбудсмен подчеркнула, что в выдвинутые против россиянки обвинения в подрывной деятельности выглядят абсурдными на фоне занятий Одновол, которая является активистом общественной организации «Волонтеры победы».

Москалькова отметила, что задержание россиянки на пункте выезда «Чонгар» вызывает «озабоченность» и «крайнее недоумение». По ее словам, эта акция в преддверии Дня Победы является попыткой вычеркнуть общий подвиг из памяти украинского народа.