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Макрон предлагает заключить новую «ядерную сделку» с Ираном
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    Макрон предлагает заключить новую «ядерную сделку» с Ираном

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    Макрон предлагает заключить новую «ядерную сделку» с Ираном

    Вашингтон, 25 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает разработать и заключить новую «ядерную сделку» с Ираном.

    Как сообщает РИА Новости, заявление на тему французский лидер озвучил во время совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции по завершении своего визита в Вашингтон.

    К слову, одной из целей визита Макрона в Соединенные Штаты Америки называли сохранение соглашения с Ираном по ядерной программе, из которой угрожает выйти Трамп.

    «На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядерной активностью. Мы хотели бы начать работать над новым соглашение с Ираном», — сказал журналистам Макрон.

    Как напоминает «Газета.ru», летом 2015 года Иран, а также Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия подписали «ядерную сделку», на основании которого с Ирана были сняты международные санкции.

    Автор: Константин Терехов
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