При стрельбе в Техасе пострадали два полицейских и местный житель

Даллас, 25 апреля. Полицейское управление столицы штата Техас объявило в розыск подозреваемого в ранении трех человек мужчину.

В причастности к ранению трех человек, двое из которых служат в полиции, подозревают 29-летнего Армандо Хуареса. Нападение произошло вблизи от магазина стройматериалов Home Depot. По данным СМИ, Хуарес мог покинуть место преступления на белом пикапе.

Пострадавшие в результате нападения офицеры полицейского управления Далласа госпитализированы. В настоящее время они находятся в критическом состоянии, сообщают «Известия». Также в результате стрельбы пострадал местный житель. Сообщений о его состоянии нет.