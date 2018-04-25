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При стрельбе в Техасе пострадали два полицейских и местный житель
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    При стрельбе в Техасе пострадали два полицейских и местный житель

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    При стрельбе в Техасе пострадали два полицейских и местный житель

    Даллас, 25 апреля. Полицейское управление столицы штата Техас объявило в розыск подозреваемого в ранении трех человек мужчину.

    В причастности к ранению трех человек, двое из которых служат в полиции, подозревают 29-летнего Армандо Хуареса. Нападение произошло вблизи от магазина стройматериалов Home Depot. По данным СМИ, Хуарес мог покинуть место преступления на белом пикапе.

    Пострадавшие в результате нападения офицеры полицейского управления Далласа госпитализированы. В настоящее время они находятся в критическом состоянии, сообщают «Известия». Также в результате стрельбы пострадал местный житель. Сообщений о его состоянии нет.

    Автор: Виктор Мальцев
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