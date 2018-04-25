Минздрав назвал курилки в аэропортах России противоречащими Конституции

Москва, 25 апреля. Российское министерство здравоохранения назвало возвращение курительных комнат в аэропортах нарушением основного закона государства.

Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на ТАСС, по мнению экспертов ведомства, появление специальных комнат для курильщиков есть не что иное, как нарушение конституционного права граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.

В Минздраве считают, что в сопредельных с курилками помещениях происходит повышение концентрации вредных веществ. В 14 раз – подсчитали специалисты министерства.