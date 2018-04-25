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Бывшему президенту Италии сделали операцию на сердце
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    Бывшему президенту Италии сделали операцию на сердце

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    Бывшему президенту Италии сделали операцию на сердце

    Рим, 25 апреля. Почетный президент Италии и пожизненный сенатор, 93-летний Джорджо Наполитано перенес операцию на сердце. Об этом сообщает агентство ANSA.

    «Операция прошла очень хорошо, восстановлена работа сердца, и пациент пребывает в стабильном состоянии. Мы удовлетворены и настроены очень оптимистично», — заявил проводивший операцию хирург Франческо Музумечи.

    Операцию провели в больнице «Сан-Камилло». Диагноз Наполитано не сообщается. Политик был госпитализирован 24 апреля с сильными болями в грудной клетке.

    Джорджо Наполитано занимал президентское кресло с мая 2006 года по январь 2015 года. Он стал первым в истории Италии политиком, переизбравшимся на пост президента.

    Автор: Виктор Мальцев
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