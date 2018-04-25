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ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков
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    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

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    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    Москва, 25 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания генсека ПАСЕ Турбьерна Ягланда в отношении России.

    «ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой», — написал парламентарий в своем аккаунте в Twitter.

    «Газета.ru», напоминает, что ранее руководитель ПАСЕ заявил, что международная организация может принять некие меры в отношении России из-за того, что Москва не платит взносы в бюджет Совета Европы.

    Как напоминает телеканал 360, отношения между РФ и СЕ ухудшились, после того, как российских законодателей лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. В конце 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы. 
     

    Автор: Константин Терехов
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