В МИД Украины упрекнули ООН в неспособности остановить «агрессию России»

Киев, 25 апреля. Замглавы украинского МИД Сергей Кислица упрекнул ООН в неспособности остановить «агрессию России» в отношении Украины. Соответствующее заявление дипломат сделал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН по миростроительству.

«В 2014 году ни лидеры ООН, ни члены Совета Безопасности в то время не смогли остановить военную агрессию России, оккупацию Крыма и Донбасса», — заявил Ксилица.

Замглавы МИД Украины обвинил Россию в «агрессии против Украины» и поддержке «своего клиента Асада». Дипломат выразил уверенность в том, что нормализация ситуации будет зависеть от ООН и степени вовлеченности организации.

Напомним, ранее Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, и отвергала обвинения в «оккупации Крыма». Полуостров вошел в состав РФ после прошедшего в 2014 году референдума. За воссоединение с Россией высказалось подавляющее большинство жителей Крыма.