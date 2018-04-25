Государства G7 назвали действия России в Сирии и на Украине «неприемлемыми»

Торонто, 25 апреля. Главы МИД и министров безопасности стран так называемой «семерки» назвали действия России в Сирии и на Украине «неприемлемыми».

Как сообщает РИА Новости, государства клуба обеспокоены якобы «дестабилизирующими» действиями нашей страны. Об этом говорится в совместном заявлении G7.

«Затрагивая общие вызовы международному порядку, министры подняли тему российского дестабилизирующего поведения, включая неприемлемые действия России в Сирии, на Украине и в других соседних государствах», — это цитата из документа.

Традиционно в документе, слова неподкреплены какими-то фактами, которые могли бы пролить свет на «обеспокоенности» Запада. Как говорят у нас – «из пустого в порожнее»!..

Впрочем, это не все! Так называемая «семерка» считает, также бездоказательно, что Кремль вмешивается в демократические процессы и проводит некие кампании по дезинформации.

При этом, на Западе почему-то постоянно забывают, что Россия – единственная страна, которая легитимно, на полных законных основаниях находится в Сирии и помогает законным властям арабской республике, при этом – по их официальной просьбе.

А вот как раз коалиция США вторглась на территорию суверенного государства без всякого на то разрешения, при этом оказывая всяческую поддержку так называемой сирийской «оппозиции».

Что же касается Украины, то Кремль уже устал повторять, что Россия никоим образом не является участником конфликта Киева с народными республиками, и не причастна ко всему происходящему.