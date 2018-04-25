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Новый транш от МВФ может стать для Украины последним до 2020 года
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    Новый транш от МВФ может стать для Украины последним до 2020 года

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    Новый транш от МВФ может стать для Украины последним до 2020 года

    Киев, 25 апреля. Пятый транш кредита от МВФ может стать для Украины последним до 2020 года. Об этом со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства S&P Global Ratings сообщают украинские СМИ.

    Эксперты агентства отмечают в отчете, что в марте 2019 года завершится программа расширенного финансирования Украины Международного валютного фонда (МВФ). Дополнительных перечислений Киеву по этой программе не ожидается до 2020 года. Также в агентстве считают, что из-за сложного процесса формирования на Украине правительственной коалиции переговоры о финансировании со стороны фонда могут быть отложены.

    Автор: Виталий Малясев
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