Главного врача Белого дома обвинили в злоупотреблении алкоголем на работе

Вашингтон, 25 апреля. Главного врача Белого дома Ронни Джексона обвинили в чрезмерном употреблении алкоголя во время службы.

Как сообщает «Газета.ru», неприятные факты из биографии работника здравоохранения всплыли во время утверждения Джексона на пост министра по делам ветеранов в профильном комитете сената США.

Кроме прочего главного врача Дональда Трампа обвиняют также в чрезмерном выписывании лекарств. В связи с этими двумя фактами слушания по утверждению Джексона были перенесены на время разбирательств.