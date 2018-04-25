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Главного врача Белого дома обвинили в злоупотреблении алкоголем на работе
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    Главного врача Белого дома обвинили в злоупотреблении алкоголем на работе

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    Главного врача Белого дома обвинили в злоупотреблении алкоголем на работе

    Вашингтон, 25 апреля. Главного врача Белого дома Ронни Джексона обвинили в чрезмерном употреблении алкоголя во время службы.

    Как сообщает «Газета.ru», неприятные факты из биографии работника здравоохранения всплыли во время утверждения Джексона на пост министра по делам ветеранов в профильном комитете сената США.

    Кроме прочего главного врача Дональда Трампа обвиняют также в чрезмерном выписывании лекарств. В связи с этими двумя фактами слушания по утверждению Джексона были перенесены на время разбирательств.

    Автор: Константин Терехов
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