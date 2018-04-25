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Вашингтон требует объяснить присутствие посла РФ на съезде республиканцев
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    Вашингтон требует объяснить присутствие посла РФ на съезде республиканцев

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    Вашингтон требует объяснить присутствие посла РФ на съезде республиканцев

    Вашингтон, 25 апреля. Американская организация Judicial Watch требует от республиканцев объяснить присутствие экс-посла РФ в США Сергея Кисляка на съезде партии.

    Как сообщает РИА Новости, представители консервативной неправительственной организации хотят знать, что делал российский дипломат на съезде партии в июле 2016 года. Напомним, именно тогда Дональд Трамп был выдвинут кандидатом в президенты.

    Уточняется, что иск Judicial Watch подала в соответствии с законом США о свободе информации и требует предоставить «переписку между госдепартаментом и российским посольством».

    При этом в организации никак не пояснили, что плохого было в присутствии российского дипломата. Ведь, как известно, на том самом съезда было 400 иностранных гостей и политиков из примерно 100 стран.

    Автор: Константин Терехов
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