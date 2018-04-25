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Новый российский сверхзвуковой бомбардировщик поднимут в небо в августе
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    Новый российский сверхзвуковой бомбардировщик поднимут в небо в августе

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    Новый российский сверхзвуковой бомбардировщик поднимут в небо в августе

    Москва, 25 апреля. В августе в небо может подняться новый российский сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Об этом со ссылкой на представителя Казанского авиационного завода сообщает РИА Новости.

    По данным издания, новый бомбардировщик станет глубокой модификацией уже применявшего для решения реальных боевых задач в Сирии самолета Ту-22М3.

    Предшественник нового Ту-22М3М предназначен для поражения наземных и морских целей с малых, средних и больших высот. Самолет состоит на вооружении с 1989 года. Всего было выпущено 268 бомбардировщиков-ракетоносцев этой модели.

    Ту-22М3М станет не единственной новинкой, которую получат российские Вооруженные силы в ближайшее время. Ранее Газета.ru сообщила, что в Санкт-Петербурге 25 апреля на воду спустят Корабль противоминной обороны нового поколения «Иван Антонов».

    Автор: Виктор Мальцев
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