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В Верховной Раде заявили о зависимости России от Украины
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    В Верховной Раде заявили о зависимости России от Украины

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    В Верховной Раде заявили о зависимости России от Украины

    Киев, 25 апреля. Депутат Верховной Рады Антон Геращенко в эфире украинского телевидения призвал сохранить зависимости России от транзита газа через Украину.

    Депутат заявил, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», украинский бюджет лишится части доходов, украинские граждане 25 тысяч рабочих мест, а газотранспортная система страны превратится в металлолом.

    По мнению Геращенко, после того как Россия перестанет «нуждаться в территории Украины» для транзита газа, шансы вооруженного нападения на страну многократно возрастут. Геращенко выразил надежду на то, что Вашингтон «образумит» готовые на сотрудничество с Россией европейские страны и призвал США ввести санкции в отношении готовых стать подрядчиками на строительстве газопровода компаний.

    «Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа», — заявил Геращенко.

    Напомним, ранее «Известия» сообщили, что «Газпром» ожидает получить до конца апреля разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» от Швеции. В компании подчеркнули, что разрешения уже получены от Финляндии и Германии. Теперь решение должны принять Швеция и Дания.

    Автор: Виталий Малясев
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