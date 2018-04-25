В Верховной Раде заявили о зависимости России от Украины

Киев, 25 апреля. Депутат Верховной Рады Антон Геращенко в эфире украинского телевидения призвал сохранить зависимости России от транзита газа через Украину.

Депутат заявил, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», украинский бюджет лишится части доходов, украинские граждане 25 тысяч рабочих мест, а газотранспортная система страны превратится в металлолом.

По мнению Геращенко, после того как Россия перестанет «нуждаться в территории Украины» для транзита газа, шансы вооруженного нападения на страну многократно возрастут. Геращенко выразил надежду на то, что Вашингтон «образумит» готовые на сотрудничество с Россией европейские страны и призвал США ввести санкции в отношении готовых стать подрядчиками на строительстве газопровода компаний.

«Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа», — заявил Геращенко.

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что «Газпром» ожидает получить до конца апреля разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» от Швеции. В компании подчеркнули, что разрешения уже получены от Финляндии и Германии. Теперь решение должны принять Швеция и Дания.