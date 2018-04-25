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Госдума может утвердить кандидатуру премьер-министра на следующий день после инаугурации президента
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    Госдума может утвердить кандидатуру премьер-министра на следующий день после инаугурации президента

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    Госдума может утвердить кандидатуру премьер-министра на следующий день после инаугурации президента

    Москва, 25 апреля. Депутаты, вероятно, утвердят кандидата на пост премьер-министра России на следующий день после инаугурации президента. Об это со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова сообщает РИА Новости.

    По словам Емельянова, назначение премьер-министра обычно происходит на следующий день после инаугурации президента. Депутат подчеркнул, что проводить процедуру в столь короткий срок позволяет авторитет президента России Владимира Путина.

    «Считается, что это его кандидатура, он ему доверяет, а к нему большое доверие людей, соответственно, эта фигура проходит довольно быстро процедуры», — отметил Емельянов.

    По словам депутата, процедура согласования проходит сложно, если президент не имеет влияния. В качестве примера Емельянов напомнил ситуацию 1998 года, когда дума дважды отвергла кандидатуру Виктора Черномырдина, и на должность главы правительства был утвержден компромиссный вариант в лице Евгения Примакова.

    Автор: Виктор Мальцев
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