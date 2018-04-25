Наехавший на пешеходов в Торонто оставил загадочное сообщение в Facebook

Торонто, 25 апреля. Задавивший насмерть 10 человек в Торонто мужчина за несколько минут до преступления оставил загадочное сообщение в соцсети Facebook. Об этом со ссылкой на сержанта полиции города Грэма Гибсона сообщает РИА Новости.

«Как сообщали СМИ, обвиняемый, судя по всему, опубликовал загадочное сообщение в Facebook за несколько минут до того, как он поехал на арендованном минивэне, направился на Янг-стрит и выехал на полный людей тротуар», — заявил Гибсон.

Полицейский не стал рассказывать о содержании сообщения и, сославшись на тайну следствия, не ответил на вопрос о мотиве злоумышленника.

В понедельник в канадском городе Торонто микроавтобус наехал на прохожих. В результате инцидента погибли 10 человек, 15 получили ранения. За рулем микроавтобуса находился 25-летний Алек Минассян.

Ранее Газета.ru сообщила, что власти предъявили Минассяну обвинение в убийстве первой степени 10 человек и в покушении на убийство 13 человек.