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Наехавший на пешеходов в Торонто оставил загадочное сообщение в Facebook
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    Наехавший на пешеходов в Торонто оставил загадочное сообщение в Facebook

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    Наехавший на пешеходов в Торонто оставил загадочное сообщение в Facebook

    Торонто, 25 апреля. Задавивший насмерть 10 человек в Торонто мужчина за несколько минут до преступления оставил загадочное сообщение в соцсети Facebook. Об этом со ссылкой на сержанта полиции города Грэма Гибсона сообщает РИА Новости.

    «Как сообщали СМИ, обвиняемый, судя по всему, опубликовал загадочное сообщение в Facebook за несколько минут до того, как он поехал на арендованном минивэне, направился на Янг-стрит и выехал на полный людей тротуар», — заявил Гибсон.

    Полицейский не стал рассказывать о содержании сообщения и, сославшись на тайну следствия, не ответил на вопрос о мотиве злоумышленника.

    В понедельник в канадском городе Торонто микроавтобус наехал на прохожих. В результате инцидента погибли 10 человек, 15 получили ранения. За рулем микроавтобуса находился 25-летний Алек Минассян.

    Ранее Газета.ru сообщила, что власти предъявили Минассяну обвинение в убийстве первой степени 10 человек и в покушении на убийство 13 человек.

    Автор: Виктор Мальцев
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