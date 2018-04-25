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Врио премьер-министра Армении рассказал о причинах отмены встречи с Пашиняном
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    Врио премьер-министра Армении рассказал о причинах отмены встречи с Пашиняном

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    Врио премьер-министра Армении рассказал о причинах отмены встречи с Пашиняном

    Ереван, 25 апреля. Врио главы правительства Армении Карен Карапетян сообщил, что отменил запланированную на среду встречу с лидером оппозиции Николом Пашиняном из-за новых требований оппозиционера.

    «Информирую, что заранее анонсированная встреча не состоится, так как Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности формата, повестки и освещения встречи», — говорится в размещенном на правительственном сайте заявлении Карапетяна.

    Также лидер оппозиции потребовал вести переговоры только по его повестке, и предложил свой список участников переговоров со стороны властей.

    Карапетян отметил, что «никогда не слышал о переговорах в подобном формате». Врио премьер-министра Армении также отказался назвать подобные переговоры диалогом. По мнению Карапетяна, это «озвучивание только своего мнения и своей повестки».

    Ранее Газета.ru сообщила, что Никол Пашинян заявил о готовности стать премьер-министром страны. Оппозиционный лидер выразил уверенность в том, что его поддержат 90 % избирателей.

    Автор: Виктор Мальцев
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