Врио премьер-министра Армении рассказал о причинах отмены встречи с Пашиняном

Ереван, 25 апреля. Врио главы правительства Армении Карен Карапетян сообщил, что отменил запланированную на среду встречу с лидером оппозиции Николом Пашиняном из-за новых требований оппозиционера.

«Информирую, что заранее анонсированная встреча не состоится, так как Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности формата, повестки и освещения встречи», — говорится в размещенном на правительственном сайте заявлении Карапетяна.

Также лидер оппозиции потребовал вести переговоры только по его повестке, и предложил свой список участников переговоров со стороны властей.

Карапетян отметил, что «никогда не слышал о переговорах в подобном формате». Врио премьер-министра Армении также отказался назвать подобные переговоры диалогом. По мнению Карапетяна, это «озвучивание только своего мнения и своей повестки».

Ранее Газета.ru сообщила, что Никол Пашинян заявил о готовности стать премьер-министром страны. Оппозиционный лидер выразил уверенность в том, что его поддержат 90 % избирателей.