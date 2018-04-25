Нижняя палата конгресса США приняла законопроект, запрещающий помогать властям Сирии

Вашингтон, 25 апреля. В нижней палате конгресса США приняли законопроект, запрещающий Соединенным Штатам оказывать помощь в восстановлении Сирии на подконтрольных сирийским властям территориях. Об этом сообщает комитет по иностранным делам нижней палаты американского парламента.

«Политика Соединенных Штатов будет такова, что помощь Соединенных Штатов, предоставленная для скорого восстановления, реконструкции или стабилизации в Сирии будет использоваться в демократической Сирии или в районах Сирии, неподконтрольных властям Сирии под руководством Башара Асада или связанных с ними сил», — выдержку из законопроекта РИА Новости.

Согласно инициативе, запрет не будет распространяться на проекты, которые реализуют местные «организации», если они «отражают цели, потребности и приоритеты местных сообществ в Сирии». Также исключение составляют проекты, которые «отвечают гуманитарным нуждам», в том числе удовлетворению потребности в продовольствии, медицинских товарах, образовании, одежде, а также касаются разминирования.