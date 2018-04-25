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Украина
Порошенко обвинили в госизмене за сдачу Крыма и Донбасса
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    Порошенко обвинили в госизмене за сдачу Крыма и Донбасса

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    Порошенко обвинили в госизмене за сдачу Крыма и Донбасса

    Киев, 25 апреля. Нынешняя украинская власть фактически совершила акт государственной измены, пожертвовав Крымом и Донбассов ради своих интересов, заявил директор Института глобальных трансформаций Алексей Семений на пресс-конференции в Киеве.

    По его словам, поэтому украинская власть пойдет на все, чтобы сохранить управление страной и после 2019 года, когда на Украине пройдут президентские выборы, пишет издание «Политнавигатор».

    «У нас с 2014 года произошло страшное, что по определенным признакам проявляется сейчас и, возможно, через некоторое время откроется. Определенная часть украинского политикума стала политическим мейнстримом. Она согласилась сдать Крым, отрезать часть Донбасса в собственных политических интересах», – заявил он.  

    2019 год Семений считает переломным, когда станет ясно, сможет ли команда Порошенко удержаться у власти или ей придется уйти. По его предположению, в случае поражения Порошенко, против него и ряд его людей будут немедленно возбуждены уголовные дела.

    Напомним, что Крым стал частью России весной 2014 года после проведения всенародного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан высказалось за присоединение к РФ. 17 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал соглашение о входе Крыма и Севастополя в состав России.

    Военная операция Киева против расположенных в Донбассе ДНР и ЛНР началось тогда же, весной 2014 года, после того, как республики объявили о своей независимости. С тех пор жертвами вооруженного конфликта, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Антон Зарубин
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