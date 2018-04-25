«Страна массовой эвакуации»: политолог объяснил, почему на Украине не проводят перепись

Киев, 25 апреля. Украинские власти не будут проводить перепись населения до выборов, так как в противном случае граждане страны будут шокированы катастрофическим сокращением населения. С таким заявлением выступил руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, нежелание властей проводить перепись население имеет политическую подоплеку. Проведение данного мероприятия до выборов может привести к самым негативным последствиям для властей, поэтому, считает эксперт, Киев проведет перепись на раньше 2020 года.

«Нежелание есть еще и потому, что цифры могут оказаться шокирующими – за 3-4 года «жизни по-новому» Украина превратилась в страну массовой эвакуации. Трудовая миграция приобретает масштабы стихийного бедствия», – приводит его слова издание «Политнавигатор».

Напомним, что ранее RT сообщало, что за 10 месяцев 2017 года население Украины сократилось на 166,3 тыс. человек, если тенденция сохранится, в 2100 году в стране будет проживать не более 16 миллионов граждан.