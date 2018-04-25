Доха, 25 апреля. Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что если Катар не хочет лишиться защиты США, он должен направить свои войска в Сирию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от американской защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории», — заявил министр.

Адиль аль-Джубейр подчеркнул, что без поддержки Соединенных Штатов действующий режим в стране свергнут менее чем за неделю.

Напомним, военные США оказались на территории Сирии без приглашения действующего правительства страны. Они оказывают поддержку боевикам, которые противостоят Сирийской арабской армии (САА) и наносят удары по объектам на территории страны. По мнению президента Сирии Башара Асада, страны поступающие подобным образом поддерживали террористов с первых дней войны в Сирийской Арабской Республике.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании вывести войска с территории Сирии. Но в Госдуме РФ усомнились в том, что Соединенные Штаты действительно заинтересованы в этом.