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Украина
Власти Украины объявили, кого из жителей Крыма они намерены лишать гражданства
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    Власти Украины объявили, кого из жителей Крыма они намерены лишать гражданства

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    Власти Украины объявили, кого из жителей Крыма они намерены лишать гражданства

    Киев, 25 апреля. Украинские власти будут лишать гражданства жителей Крыма, которые добровольно получили российский паспорт, приняли участие в выборах президента РФ в Крыму или добровольно вступили в армию России. Об этом заявила депутат ВР Украины Ирина Луценко.

    Лученко сообщила, что изменения в закон «О гражданстве» уже были зарегистрированы и сейчас их рассматривает профильный комитет Верховной рады Украины.

    По ее словам, процедура лишения гражданства будет применяться к тем лицам, которые «воспользовались определенными возможностями», участвовали в выборах в России или служат в ее армии.

    Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к Верховной раде с призывом лишить украинского гражданства всех жителей крымского полуострова, которые согласились получить российский паспорт.

    Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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