Нацполиция Украины начинает набор патрульных для Крыма 

Киев, 25 апреля. Национальная полиция Украины объявила о начале набора сотрудников в отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба ведомства.

О старте набора патрульных будет официально будет оглашено 25 апреля в Киеве. Участвовать в «презентации» будет глава Нацполиции Сергей Князев, а также «руководство главного управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и Севастополе».

Ранее во вторник сообщалось, что Национальный банк Украины 25 апреля выпустит серию памятных монет с изображением Крыма.

В понедельник Министерство инфраструктуры Украины выдвинуло предложение закрыть российским судам вход во внутренние воды страны. Как сообщал «Телеканал 360», заместитель министра Юрий Лавренюк заявил, что является недопустимым хождение российских судов, во время «агрессии» со стороны России.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного там после госпереворота на Украине референдума. Российская сторона подчеркивает, что жители Крыма сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.