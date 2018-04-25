Конференция по Сирии в Брюсселе во второй день выйдет на новый уровень

Брюссель, 25 апреля. Донорская конференция по Сирии, проходящая сейчас в Брюсселе, перешла в фазу второго дня. Его программа предусматривает общение политиков, представляющих ряд ключевых государств как на международной арене, так и в регионе.

В первый день дискуссии на конференции велись в основном между представителями ЕС, ООН и неправительственных структур по гуманитарным вопросам. Второй день форума официально называется его организаторами «министерским», так как на нем будет проходить общение высокопоставленных политиков. Аналитики подчеркивают, что на второй день мероприятие выйдет на новый уровень, пишет «Газета.ru».

В частности, участие в конференции примут премьер Ливана Саад Харири, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, премьер Иордании Хани аль-Мульки, а также глава МИД Японии Таро Коно и госсекретаря МИД Франции Жан-Батиста Лемуан. Россия будет представлена постоянным представителем при ЕС Владимиром Чижовым.

Напомним, как сообщалось ранее, власти Евросоюза намерены собрать более шести миллиардов долларов для Сирийской арабской республики на конференции в Брюсселе.