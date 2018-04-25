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«Ливерпуль» крупно обыграл «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов
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    «Ливерпуль» крупно обыграл «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов

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    «Ливерпуль» крупно обыграл «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов

    Ливерпуль, 25 апреля. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» нанес разгромное поражение итальянской «Роме» на своем поле. Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов завершился со счетом 5:2 в пользу английского клуба.

    Первые два мяча в пользу хозяев забил Мохаммед Салах (на 35-й и 45-й минутах игры), кроме него отметились Садио Мане (56) и Роберто Фирмино (61,68). По мячу в пользу итальянской команды забили Эдин Джеко (80) и Диего Перотти (85).Отметим, что Салах, который кроме двух голов, провел еще и две результативных передачи, в 2015-2017 годах выступал за «Рому».

    Теперь, чтобы выйти в финал Лиги Чемпионов, «Рома» должна в ответном матче обыграть «Ливерпуль» со счетом 3:0, пишет RT. Напомним, что в четвертьфинале итальянский клуб показал себя, уступив испанской «Барселоне» в гостях со счетом 1:4, а затем одержав победу в домашней встрече со счетом 3:0.

     

    Автор: Антон Зарубин
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