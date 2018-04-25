Москва, 25 апреля. Задержание украинскими спецслужбами при пересечении границы жительницы Крыма, активиста Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» Елены Одновол показывает, что пересекать границу Украины небезопасно.

Поклонская на своей странице «ВКонтакте» задалась вопросом «Чего добивается этим [задержанием] официальная киевская пропаганда?». По ее мнению, Киев хочет «подбросить угля в топку антироссийской истерии».

«Или, может быть, показать всему миру, что пересечение украинской границы — мероприятие весьма и весьма небезопасное для любого человека, кого действующая украинская власть посчитает подходящим объектом для торга или использования в своих политических целях?» — возмутилась депутат.

В понедельник на границе Украины и России на пункте пропуска «Чонгар» была задержана Елена Одновол. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что она обвиняется в «подрывной деятельности» и «нанесении вреда суверенитету» Украины.

Во вторник, как сообщало агентство URA.RU, Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ обратился в Совет Европы в связи с задержанием СБУ Елены Одновол. СПЧ просит Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович взять ситуацию под личный контроль.