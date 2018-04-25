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Сирийский министр назвал место следующей операции САА против боевиков
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    Сирийский министр назвал место следующей операции САА против боевиков

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    Сирийский министр назвал место следующей операции САА против боевиков

    Дамаск, 25 апреля. Сирийский министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар заявил, что последующей операцией по завершению с Дамаском будет север провинции Хомс.

    Сирийские силы зачищают район Восточной Гуты от остатков сил террористической коалиции. Сам район Восточной Гуты был освобожден в течение двух месяцев в ходе контртеррористической операции «Дамасская сталь».

    Удерживаемые боевиками территории в провинции Хомс, к северу от столицы провинции, станут следующей целью сирийской армии, пишет издание Muraselon. Об этом заявил Хайдар, комментируя недавнее освобождение города Каламун от боевиков.

    По его словам, операция должна будет начаться уже в ближайшее время. Армейские подразделения уже готовы, однако параллельно с подготовкой к операции идет обсуждение предложения о прекращении огня. Кроме того, на позиции боевиков в Хомсе были сброшены тысячи листовок с призывом сдаваться.

     

    Автор: Антон Зарубин
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