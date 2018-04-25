Это рейдерский захват: представитель завода «Мотор Сич» прокомментировал обыски СБУ

Киев, 25 апреля. Почетный президент завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев назвал обыски на предприятии, которые накануне провели сотрудники Службы безопасности Украины, рейдерским захватом.

«Это метод устрашения. Это рейдерский захват. [Премьер министр Украины Владимир] Гройсман обещал, что снимет балаклавы, остановит маски-шоу, а вчера на завод через проходную перепрыгивали сотрудники «Альфы» в балаклавах», — цитирует слова Богуслаева портал «061. Сайт города Запорожья».

Он подчеркнул, что предприятие занимается законной деятельностью и «то, что произошло — это серьезный удар по репутации».

Компания «Мотор Сич» занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. До последнего времени компания поставляла двигатели Д-436 для гражданских самолетов в РФ. Как сообщала «Газета.ру», в феврале 2018 года поставки были прекращены по распоряжению украинских властей.

В понедельник в СБУ сообщили, что на предприятии проходят обыски в связи с подозрением в подготовке к диверсии.