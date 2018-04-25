Финляндия закрывает программу по выплате безусловного базового дохода

Хельсинки, 24 апреля. Власти Финляндии закрывают экспериментальную программу по выплате безусловного базового дохода. В рамках этой программы тысячи финнов безвозмездно получали по 560 евро в месяц.

В рамках эксперимента, деньги выплачивались двум тысячам безработных финнов в возрасте 25-28 лет. Власти страны приняли решение прекратить финансирование данного эксперимента, окончательно программа будет закрыта в конце 2018 года.

Ранее аналогичная идея обсуждалась в Швейцарии. Вопрос был вынесен на всенародный референдум – в случае положительного решения, каждый гражданин страны получал бы 2,5 тысячи франков в месяц, несовершеннолетним предлагалось начислять по 625 швейцарских франков в месяц. Однако швейцарцы проголосовали против данной программы. Отметим, что такая система платежей стоила бы казне Швейцарии в сумму порядка 208 миллиардов швейцарских франков в год.