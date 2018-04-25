«Нафтогаз» предрекает миру «геополитические последствия» от прекращения транзита газа через Украину 

Киев, 25 апреля. Прекращение транзита газа через Украину увеличит вероятность конфликта между Украиной и Россией, что будет иметь геополитические последствия для всего мира, заявил главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Витренко в эфире канала «112 Украина» подчеркнул, что «если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается». По его словам, украинская сторона пытается донести «эту мысль особенно европейским политикам».

Витренко добавил, что отсутствие транзита через Украину будет иметь «не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира».

Во вторник зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что компания не станет продлевать действующий контракт с Украиной после 2019 года, однако это не означает прекращения транзита, сообщал RT.

Напомним, 20 апреля «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c «Нафтогазом» на поставку газа и его транзит через территорию республики, сообщала «Газета.ру».