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«Нафтогаз» предрекает миру «геополитические последствия» от прекращения транзита газа через Украину 
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    «Нафтогаз» предрекает миру «геополитические последствия» от прекращения транзита газа через Украину 

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    «Нафтогаз» предрекает миру «геополитические последствия» от прекращения транзита газа через Украину 

    Киев, 25 апреля. Прекращение транзита газа через Украину увеличит вероятность конфликта между Украиной и Россией, что будет иметь геополитические последствия для всего мира, заявил главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

    Витренко в эфире канала «112 Украина» подчеркнул, что «если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается». По его словам, украинская сторона пытается донести «эту мысль особенно европейским политикам». 

    Витренко добавил, что отсутствие транзита через Украину будет иметь «не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира».

    Во вторник зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что компания не станет продлевать действующий контракт с Украиной после 2019 года, однако это не означает прекращения транзита, сообщал RT.

    «Нафтогаз» предрекает миру «геополитические последствия» от прекращения транзита газа через Украину 

    Напомним, 20 апреля «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c «Нафтогазом» на поставку газа и его транзит через территорию республики, сообщала «Газета.ру»

    Автор: Олеся Волкова
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