Парализованный британец сумел преодолеть Лондонский марафон

Лондон, 24 апреля. Парализованный ниже пояса британец Саймон Кайндлисайдс смог принять участие в Лондонском марафоне и преодолеть всю дистанцию. Об этом сообщает сайт благотворительной организации The Britain Tumour Charity.

Чтобы пройти 42 километра дистанции, Кандлисайдсу потребовался специальный экзоскелет. До финиша он добрался через 26,5 часа после старта, придя последним. Однако при этом он стал первым в истории парализованным атлетом, который смог пройти всю дистанцию.

Отмечается, что при этом в ходе забега была зарегистрирована самая жаркая погода за всю историю состязания, проходящего с 1981 года.

«Не было ни единого шанса, что я сдамся. Это было трудно, но я справился. Нет ничего невозможного», — заявил Кандлисайдсу после марафона.

Британец утратил возможность ходить самостоятельно после паралича, который настиг его в 2013 году. Врачи диагностировали у него опухоль головного мозга.