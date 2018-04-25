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Сирия: в Восточном Каламуне боевики сдали оружие правительственным силам
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    Сирия: в Восточном Каламуне боевики сдали оружие правительственным силам

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    Сирия: в Восточном Каламуне боевики сдали оружие правительственным силам

    Дамаск (Сирия), 25 апреля. Боевики, базирующиеся в районах Джебаль Аль-Батра, Аль-Гализа и Джебаль Аль-Гар в Восточном Каламуне, сдали крупную партию оружия перед выездом на север страны.

    Агентство САНА опубликовало видео, на котором запечатлено сданное боевиками оружие. Это ракеты TOW американского производства, канадские управляемые ракетные снаряды, переносные зенитные ракетные комплексы, снайперские винтовки, крупнокалиберные пулеметы, танковые боеприпасы и гранатометы.

    Во вторник в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что за сутки из Восточного Каламуна выведено 355 боевиков и членов их семей. Их доставили на север провинции Алеппо. Боевики сдали 2,8 тысячи боеприпасов, 29 ручных гранат и 27 радиостанций. 

    Автор: Олеся Волкова
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