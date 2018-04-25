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Орджоникидзе указал на «невозможность» обойти в ООН право вето России
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    Орджоникидзе указал на «невозможность» обойти в ООН право вето России

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    Орджоникидзе указал на «невозможность» обойти в ООН право вето России

    Москва, 25 апреля. Страны Запада не смогут обойти в ООН право вето России, считает бывший замгенсека всемирной организации, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

    Ранее СМИ сообщили, что страны Запада хотят передать химическое досье Сирии из Совета Безопасности ООН в Генассамблею, чтобы обойти вето России

    «Устав ООН так написан, что никогда вето обойти невозможно», — заявил Орджоникидзе в интервью РИА Новости.

    При этом он добавил, чтобы передать какой-либо вопрос из ведения Совбеза ООН необходимо доказать, что он находится в компетенции Генеральной Ассамблеи.

    Ранее британские СМИ сообщили, что страны Запада собираются обойти право вето России в Совбезе ООН при рассмотрении вопроса о вероятном применении химоружия в Сирии, использовав принятую в 1950 году резолюцию ГА ООН «Единство в пользу мира», которая позволяет передать вопрос на голосование Генеральной Ассамблее. Как сообщала «Газета.ру», Москва, в свою очередь, указывает на постановочный характер «химатаки».

    Автор: Олеся Волкова
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