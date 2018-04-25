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Содержание одного солдата стоит Украине $12 тыс. – Полторак
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    Содержание одного солдата стоит Украине $12 тыс. – Полторак

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    Содержание одного солдата стоит Украине $12 тыс. – Полторак

    Киев, 24 апреля. Содержание одного военнослужащего ВСУ обходится Украине в год в 12 тысяч долларов. Об этом заявил украинский министр обороны Степан Полторакв в интервью «Би-Би-Си Украина».

    По словам Полторака, военнослужащий США обходится бюджету своей страны в 510 тысяч долларов в год. В Великобритании эта сумма составляет 250 тысяч долларов, в Германии – 220 тысяч долларов, в Польше – 100 тысяч долларов, в России – 83 тысячи долларов, в Литве – 80 тысяч долларов, в Албании – 20 тысяч долларов.

    «А сколько стоит наш солдат? В прошлом году — $8 тыс., в этом — $12 тыс.», —цитирует Полторака RT.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что ВСУ являются «одной из самых эффективных армий». При этом, по его словам, боеспособность украинской армии, ставшей «одной из лучших в Европе», сильно выросла за последние четыре года.

    Автор: Антон Зарубин
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