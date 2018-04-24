Иллюзия безнаказанности толкает США на опасные шаги – МИД РФ

Москва, 24 апреля. Система ПРО, созданная США, создает у Вашингтона иллюзию безнаказанности и ведет к опасным шагам. С таким заявлением выступил МИД РФ, комментируя доклад Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

«Опасность в том, что наличие противоракетного «зонтика» может привести к появлению пагубной иллюзии неуязвимости и безнаказанности, а значит, породить в Вашингтоне соблазн к новым опасным односторонним шагам в достижении своих целей на глобальном и региональном уровнях в обход Совета Безопасности ООН и вопреки здравому смыслу», – подчеркивает МИД РФ

Российское дипведомство напомнило, что из-за упомянутой иллюзии безнаказанности СГА уже дважды наносили ракетные удары по территории Сирии.

Кроме того, МИД РФ подчеркнул, что действия, связанные с безоглядным формированием системы ПРО, крайне неблагоприятно сказываются на обстановка как в Евроатлантическом, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионах.