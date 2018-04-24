Истребитель F-16C потерпел крушение в США

Вашингтон, 24 апреля. В городе Лейк-Хавасу-Сити в Аризоне разбился истребитель ВВС США F-16C, когда пилот пытался совершить посадку после тренировочного полета.

Как сообщает пожарная охрана озера Хавасу на своей странице в Facebook, части двигателя и самолета в результате жесткой посадки разлетелись вокруг места ЧП.

Пилоту удалось катапультироваться.

По данным портала Military, истребитель рухнул, совершая обычный учебный полет недалеко от границы с Аризоной и Калифорнией. Инцидент произошел около 10.35 утра по местному времени.

По словам официальных лиц, жизни пилота ничего не угрожает, он не получил серьезных травм. Его госпитализировали в Региональный медицинский центр Хавасу.

Air Force F-16 Fighter Crashes in Arizona; Pilot Ejects Safely https://t.co/mSLdLvzeXN — Military.com (@Militarydotcom) April 24, 2018

Отметим, 4 апреля сообщалось, что самолет F-16 ВВС США разбился в районе авиабазы Неллис недалеко от Лас-Вегаса. Это был третий инцидент за неделю. Незадолго до этого потерпел крушение вертолет морской пехоты CH-53E. В этот же день во время тренировки в восточноафриканской республике Джибути произошел сбой при полете штурмовика AV-8B Harrier.