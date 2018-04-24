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Истребитель F-16C потерпел крушение в США
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    Истребитель F-16C потерпел крушение в США

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    Истребитель F-16C потерпел крушение в США

    Вашингтон, 24 апреля. В городе Лейк-Хавасу-Сити в Аризоне разбился истребитель ВВС США F-16C, когда пилот пытался совершить посадку после тренировочного полета. 

    Как сообщает пожарная охрана озера Хавасу на своей странице в Facebook, части двигателя и самолета в результате жесткой посадки разлетелись вокруг места ЧП.

    Пилоту удалось катапультироваться.

    По данным портала Military, истребитель рухнул, совершая обычный учебный полет недалеко от границы с Аризоной и Калифорнией. Инцидент произошел около 10.35 утра по местному времени. 

    По словам официальных лиц, жизни пилота ничего не угрожает, он не получил серьезных травм. Его госпитализировали в Региональный медицинский центр Хавасу.

    Отметим, 4 апреля сообщалось, что самолет F-16 ВВС США разбился в районе авиабазы Неллис недалеко от Лас-Вегаса. Это был третий инцидент за неделю. Незадолго до этого потерпел крушение вертолет морской пехоты CH-53E. В этот же день во время тренировки в восточноафриканской республике Джибути произошел сбой при полете штурмовика AV-8B Harrier. 

    Автор: Олеся Волкова
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