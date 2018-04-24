Трамп пожаловался Макрону на «неприемлемые» торговые барьеры Евросоюза

Вашингтон, 24 апреля. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о неприемлемых торговых барьерах Евросоюза.

«ЕС для нас очень жесткий. Есть торговые барьеры, которые неприемлемы для нас», — заявил глава Белого дома.

При этом Трамп добавил, что «предпочел бы договариваться с Парижем, а не с ЕС». Как сообщает «Газета.ру», президент США также напомнил о торговом дефиците США с Евросоюзом.

Напомним, 8 марта Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия. Позднее глава Белого дома, как сообщал RT, посетовал, что страны Европейского союза плохо относятся к США в сфере торговых отношений, «жалуются на пошлины на сталь и алюминий».

Накануне Макрон назвал пошлины США на сталь и алюминий из Европейского союза торговой войной.