МИД РФ: Москва разочарована отсутствием диалога с Лондоном по «делу Скрипаля»

Москва, 24 апреля. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва разочарована отсутствием содержательного диалога с Великобританией по «делу Скрипаля», передает РИА Новости.

Ранее в МИД РФ сообщили, что направили Лондону список вопросов в связи с «делом Скрипаля». Накануне российские дипломаты получили ответы британской стороны.

По его словам, в ответ на законные и содержательные вопросы Москвы британская сторона продолжает бездоказательно обвинять Россию. Он также добавил, что аналогичные ответы поступают от внешнеполитических ведомств стран Европейского союза, а также от имени стран «Большой семерки».

«Содержательного диалога пока, к сожалению, не получается», — сказал Рябков.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Позднее премьер Британии Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России». Москва опровергла обвинения Лондона, потребовав предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали, однако власти Великобритании отказываются предоставить материалы под различными предлогами.