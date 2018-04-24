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МИД РФ: Москва разочарована отсутствием диалога с Лондоном по «делу Скрипаля»
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    МИД РФ: Москва разочарована отсутствием диалога с Лондоном по «делу Скрипаля»

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    МИД РФ: Москва разочарована отсутствием диалога с Лондоном по «делу Скрипаля»

    Москва, 24 апреля. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва разочарована отсутствием содержательного диалога с Великобританией по «делу Скрипаля», передает РИА Новости.

    Ранее в МИД РФ сообщили, что направили Лондону список вопросов в связи с «делом Скрипаля». Накануне российские дипломаты получили ответы британской стороны.

    По его словам, в ответ на законные и содержательные вопросы Москвы британская сторона продолжает бездоказательно обвинять Россию. Он также добавил, что аналогичные ответы поступают от внешнеполитических ведомств стран Европейского союза, а также от имени стран «Большой семерки».

     «Содержательного диалога пока, к сожалению, не получается», — сказал Рябков.

    Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Позднее премьер Британии Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России». Москва опровергла обвинения Лондона, потребовав предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали, однако власти Великобритании отказываются предоставить материалы под различными предлогами.

    Автор: Алексей Громов
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