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Политика
МИД РФ назвал провокацией попытки военных инспекций Крыма в рамках проверок Украины
Политика
Иллюзия безнаказанности толкает США на опасные шаги – МИД РФ
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    МИД РФ назвал провокацией попытки военных инспекций Крыма в рамках проверок Украины

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    МИД РФ назвал провокацией попытки военных инспекций Крыма в рамках проверок Украины

    Москва, 24 апреля. Россия свободна в размещении войск и техники в Крыму, являющемся частью ее территории, заявили в МИД РФ.

    В комментарии МИД РФ в связи с выходом доклада Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, подчеркивается, что статус Крыма и Севастополя как субъектов РФ «не подлежит пересмотру». 

    «Соответственно, Россия свободна в размещении войск и военной техники на своей территории, а попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными», — заявили в МИД РФ.

    Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума. 

    МИД РФ назвал провокацией попытки военных инспекций Крыма в рамках проверок Украины

    Ранее «Известия» со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах сообщали, что жителей Крыма не пустят по российским паспортам на финал Лиги чемпионов, который 26 мая состоится в Киеве. Оппозиционные депутаты украинского парламента при этом отметили, что действия Киева — прямое нарушение прав человека. 

    Автор: Олеся Волкова
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