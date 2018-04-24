МИД РФ назвал провокацией попытки военных инспекций Крыма в рамках проверок Украины

Москва, 24 апреля. Россия свободна в размещении войск и техники в Крыму, являющемся частью ее территории, заявили в МИД РФ.

В комментарии МИД РФ в связи с выходом доклада Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, подчеркивается, что статус Крыма и Севастополя как субъектов РФ «не подлежит пересмотру».

«Соответственно, Россия свободна в размещении войск и военной техники на своей территории, а попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными», — заявили в МИД РФ.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах сообщали, что жителей Крыма не пустят по российским паспортам на финал Лиги чемпионов, который 26 мая состоится в Киеве. Оппозиционные депутаты украинского парламента при этом отметили, что действия Киева — прямое нарушение прав человека.