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Сенатор призвал россиян лечиться «аскорбинкой и марганцовочкой»
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    Сенатор призвал россиян лечиться «аскорбинкой и марганцовочкой»

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    Сенатор призвал россиян лечиться «аскорбинкой и марганцовочкой»

    Москва, 24 апреля. Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский назвал «аскорбинку и марганцовочку» достойной заменой дорогостоящих зарубежных препаратов. Так сенатор прокомментировал возможный запрет ввоза в Россию лекарств из США и Европы.

    По мнению сенатора, основными потребителями лекарственных препаратов, рекламируемых по телевидению, являются преимущественно малообеспеченные россияне, так как более состоятельные могут проконсультироваться с врачом. Лисовский также добавил, что люди усугубляют болезнь такими препаратами, в результате чего «государству приходится тратить средства на их лечение», передает телеканал «360».

    «Что-то я не видел, чтобы марганцовочку рекламировали, которой меня лечили в детстве, или аскорбиновую кислоту, которая прекрасно действовала», — сказал Лисовский.

    Напомним, 13 апреля в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах на санкции США, который предусматривает 16 ответных мер. Позднее в Совете Федерации раскритиковали положение документа о запрете ввоза лекарств, произведенных в США или странах, входящих в специальный перечень правительства. Члены Совфеда отметили, что подобные инициативы подвергают здоровье граждан опасности.

    Автор: Алексей Громов
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