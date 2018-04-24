Сенатор призвал россиян лечиться «аскорбинкой и марганцовочкой»

Москва, 24 апреля. Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский назвал «аскорбинку и марганцовочку» достойной заменой дорогостоящих зарубежных препаратов. Так сенатор прокомментировал возможный запрет ввоза в Россию лекарств из США и Европы.

По мнению сенатора, основными потребителями лекарственных препаратов, рекламируемых по телевидению, являются преимущественно малообеспеченные россияне, так как более состоятельные могут проконсультироваться с врачом. Лисовский также добавил, что люди усугубляют болезнь такими препаратами, в результате чего «государству приходится тратить средства на их лечение», передает телеканал «360».

«Что-то я не видел, чтобы марганцовочку рекламировали, которой меня лечили в детстве, или аскорбиновую кислоту, которая прекрасно действовала», — сказал Лисовский.

Напомним, 13 апреля в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах на санкции США, который предусматривает 16 ответных мер. Позднее в Совете Федерации раскритиковали положение документа о запрете ввоза лекарств, произведенных в США или странах, входящих в специальный перечень правительства. Члены Совфеда отметили, что подобные инициативы подвергают здоровье граждан опасности.