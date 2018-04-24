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Донбасс: ВСУ во вторник выпустили по ЛНР 115 снарядов
Политика
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    Донбасс: ВСУ во вторник выпустили по ЛНР 115 снарядов

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    Донбасс: ВСУ во вторник выпустили по ЛНР 115 снарядов

    Луганск, 24 апреля. Украинские силовики во вторник выпустили по территории Луганской народной республики 115 снарядов, сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

    По данным ведомства, ВСУ вели огонь со стороны населенных пунктов Станица Луганская, Луганское, Мироновский, по позициям ЛНР в районе памятника «Князь Игорь», а также населенных пунктов Логвиново, Калиновка, Нижнее Лозовое.

    Украинские силовики использовали артиллерийские системы калибром 122 миллиметра (10 снарядов), 120 мм и 82 миллиметровые минометы (49 мин), БМП/БТР (56 выстрелов), стрелковое оружие.

    Во вторник зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Украины. Жертв и пострадавших нет.

    Донбасс: ВСУ во вторник выпустили по ЛНР 115 снарядов

    Ранее, как сообщала «Газета.ру», власти ЛНР заявили о подготовке провокации спецслужбами ВСУ во время визита президента Украины Петра Порошенко в Донбасс. Провокация, считают власти республики, организована для того, чтобы ВСУ впоследствии могли обвинить в ней ЛНР, чтобы оправдать введение миротворческой миссии на Донбасс.
     

    Автор: Олеся Волкова
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