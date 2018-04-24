ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

Москва, 24 апреля. Вблизи российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии средствами контроля были обнаружены малоразмерные воздушные цели неустановленной принадлежности. Об этом сообщает министерство обороны России.

Как позже сообщил представитель базы, все неизвестные воздушные цели были уничтожены. Пострадавших нет, ущерб базе нанесен не был. Сама авиабаза «Хмеймим» работает в плановом режиме.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», – приводит РИА Новости слова представителя авиабазы.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 января этого года боевики пытались атаковать российские базы в Сирии — в Тартусе и в Латакии — с помощью боевых беспилотников. 10 дронов приближались к аэродрому ВКС РФ «Хмеймим» и еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России. Однако все эти воздушные цели были успешно выявлены средствами ПВО еще на довольно значительном удалении от баз.