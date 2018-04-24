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Марка Фейгина лишили статуса адвоката
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    Марка Фейгина лишили статуса адвоката

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    Марка Фейгина лишили статуса адвоката

    Москва, 24 апреля. Известный адвокат Марк Фейгин  был лишен своего статуса Адвокатской палатой Москвы. Об этом сообщает адвокат Сталина Гуревич.

    «Совет Адвокатской палаты лишил статуса адвоката Марка Фейгина», — приводит ее слова РИА Новости.

    Гуревич объяснила, что квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы признала неэтичным поведения Фейгина в социальных сетях, где тот активно использовал нецензурную лексику в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов. Фейгин уже получал предупреждение за некорректное поведение в Сети в отношении своего коллеги Ильи Новикова.

    По словам Гуревич, у Фейгина есть возможность восстановить в статусе адвоката – по решению суда или через год после сдачи экзамена.

    «Довод о том, что даже Плевако ругался, не помог», — отметила Гуревич.

    Напомним, что деятельность Марка Фейгина широко освещалась в СМИ. Он принимал участие в качестве защитника в деле Pussy Riot, националиста Ильи Горячева и украинской летчицы Надежды Савченко. Отметим, что, несмотря на деятельность Фейгина, всех их признали виновными.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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