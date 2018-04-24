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Памятные монеты с изображением Крыма появятся на Украине
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    Памятные монеты с изображением Крыма появятся на Украине

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    Памятные монеты с изображением Крыма появятся на Украине

    Киев, 24 апреля. Национальный банк Украины 25 апреля выпустит серию памятных монет с изображением Крыма, сообщает пресс-служба НБУ.

    Банк выпустит 45 тыс. монет номиналом пять гривен. 

    «В 2014 году Автономную Республику Крым подло оккупировала Российская Федерация. Насильническая агрессия не признается украинским государством и международным сообществом, которые считают полуостров оккупированной территорией», — отмечается в сообщении.

    Памятные монеты с изображением Крыма появятся на Украине

    Ранее «Известия» со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах сообщали, что жителей Крыма не пустят по российским паспортам на финал Лиги чемпионов, который 26 мая состоится в Киеве. Оппозиционные депутаты украинского парламента при этом отметили, что действия Киева — прямое нарушение прав человека.

    Автор: Олеся Волкова
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