Сирия: более тысячи беженцев вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор

Москва, 24 апреля. За минувшие сутки более тысячи мирных жителей Сирии вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 170 человек, в провинции Дейр-эз-Зор – 450 человек, в Восточную Гуту – 397 человек», — сказал Евтушенко.

Он также добавил, что идет процесс восстановления мирной жизни, в рамках которого осуществляется восстановление разрушенной инфраструктуры и социальных объектов, а также возобновление водо- и электроснабжения.